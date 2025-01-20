Ціна Betero (BTE)
Поточна ціна Betero (BTE) сьогодні становить 0.00169947 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Betero:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.31K USD
- зміна ціни Betero протягом дня — -0.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Betero до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Betero до USD становила $ +0.0000648629.
За останні 60 днів зміна ціни Betero до USD становила $ +0.0001112772.
За останні 90 днів зміна ціни Betero до USD становила $ +0.0001335084100054491.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.68%
|30 днів
|$ +0.0000648629
|+3.82%
|60 днів
|$ +0.0001112772
|+6.55%
|90 днів
|$ +0.0001335084100054491
|+8.53%
Останній аналіз цін Betero: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-0.68%
+8.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Betero is a online a sports-betting platform that accepts deposits of multiple cryptocurrencies. Users can start betting on their favorite games with just a few clicks. By aggregating various sports data providers, Betero is going to offer the best odds on the market. Moreover, through the integrated Betero DAO, token holders can vote for their preferred data providers. Betero is the first sportsbook protocol that distributes back profits to players and token holders. Active platform users receive cashback for lost bets, and BTE token holders receive the majority of profits via our staking contracts. Live betting is one of the most attractive bets that the Betero app for Android and iOS offers. Users can bet on every possible sport and globally recognized professional leagues on their mobile devices. The Betero protocol will function as a hybrid-decentralized model that enables the platform to work as simple as traditional betting companies. To build the Betero platform, blockchain technology and smart contracts will be used most, provided it ensures simplicity for the user. The Betero backend is going to aggregate several centralized data providers to define the bets to resolve the betting markets in real-time and allow live bets. Those data providers are chosen by governance votes as part of the Betero DAO.
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