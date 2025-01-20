Сьогоднішня ціна Betero (BTE)

Поточна ціна Betero (BTE) сьогодні становить 0.00169947 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Betero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.31K USD

- зміна ціни Betero протягом дня — -0.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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