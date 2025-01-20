Ціна BetbuInu (CRYPTO)
Поточна ціна BetbuInu (CRYPTO) сьогодні становить 0.00529965 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRYPTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BetbuInu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.29 USD
- зміна ціни BetbuInu протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BetbuInu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BetbuInu до USD становила $ -0.0017689346.
За останні 60 днів зміна ціни BetbuInu до USD становила $ -0.0023975839.
За останні 90 днів зміна ціни BetbuInu до USD становила $ -0.002896083991311014.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.78%
|30 днів
|$ -0.0017689346
|-33.37%
|60 днів
|$ -0.0023975839
|-45.24%
|90 днів
|$ -0.002896083991311014
|-35.33%
Останній аналіз цін BetbuInu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.78%
+0.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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