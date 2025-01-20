Сьогоднішня ціна BetbuInu (CRYPTO)

Поточна ціна BetbuInu (CRYPTO) сьогодні становить 0.00529965 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRYPTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BetbuInu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.29 USD

- зміна ціни BetbuInu протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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