Ціна BetBase (BET)
Поточна ціна BetBase (BET) сьогодні становить 0.02112754 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BetBase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD
- зміна ціни BetBase протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BetBase до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BetBase до USD становила $ +0.0019561925.
За останні 60 днів зміна ціни BetBase до USD становила $ -0.0025768521.
За останні 90 днів зміна ціни BetBase до USD становила $ -0.013479982780467775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.03%
|30 днів
|$ +0.0019561925
|+9.26%
|60 днів
|$ -0.0025768521
|-12.19%
|90 днів
|$ -0.013479982780467775
|-38.95%
Останній аналіз цін BetBase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.03%
-14.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BetBase is a decentralized onchain sportsbook deployed on Base
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