Актуальна ціна Beta Trader сьогодні становить 0,0000163 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BETA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BETA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Beta Trader сьогодні становить 0,0000163 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BETA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BETA на MEXC вже зараз.

Докладніше про BETA

Інформація про ціну BETA

Офіційний вебсайт BETA

Токеноміка BETA

Прогноз ціни BETA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Beta Trader

Ціна Beta Trader (BETA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BETA до USD:

--
----
+2,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Beta Trader (BETA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:02:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Beta Trader (BETA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001587
$ 0,00001587$ 0,00001587
Мін. за 24 год
$ 0,00001635
$ 0,00001635$ 0,00001635
Макс. за 24 год

$ 0,00001587
$ 0,00001587$ 0,00001587

$ 0,00001635
$ 0,00001635$ 0,00001635

$ 0,00442072
$ 0,00442072$ 0,00442072

$ 0,00001071
$ 0,00001071$ 0,00001071

-0,09%

+2,23%

-4,67%

-4,67%

Актуальна ціна Beta Trader (BETA) становить $0,0000163. За останні 24 години BETA торгувався між мінімумом у $ 0,00001587 і максимумом у $ 0,00001635, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BETA становить $ 0,00442072, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001071.

Що стосується короткострокових результатів, то BETA змінився на -0,09% за останню годину, +2,23% за 24 години та на -4,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beta Trader (BETA)

$ 16,24K
$ 16,24K$ 16,24K

--
----

$ 16,24K
$ 16,24K$ 16,24K

998,65M
998,65M 998,65M

998 649 268,508853
998 649 268,508853 998 649 268,508853

Поточна ринкова капіталізація Beta Trader — $ 16,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BETA — 998,65M, зі загальною пропозицією 998649268.508853. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,24K.

Історія ціни Beta Trader (BETA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beta Trader до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beta Trader до USD становила $ -0,0000018587.
За останні 60 днів зміна ціни Beta Trader до USD становила $ -0,0000025636.
За останні 90 днів зміна ціни Beta Trader до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,23%
30 днів$ -0,0000018587-11,40%
60 днів$ -0,0000025636-15,72%
90 днів$ 0--

Що таке Beta Trader (BETA)

Beta Trader (BETA) is a community-focused token dedicated to capturing the dynamic and humorous aspects of crypto culture. Driven by Beta Trader AI, the project continuously scans pump.fun thread comments, transforming them into a curated collection of crypto-themed memes on its Telegram platform. This round-the-clock automation aims to create a unique and expansive meme catalog, reflecting the voice of the community and crypto’s fast-paced trends.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Beta Trader (BETA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Beta Trader (USD)

Скільки коштуватиме Beta Trader (BETA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Beta Trader (BETA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Beta Trader.

Перегляньте прогноз ціни Beta Trader вже зараз!

BETA до місцевих валют

Токеноміка Beta Trader (BETA)

Розуміння токеноміки Beta Trader (BETA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BETA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Beta Trader (BETA)

Скільки сьогодні коштує Beta Trader (BETA)?
Актуальна ціна BETA у USD становить 0,0000163 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BETA до USD?
Поточна ціна BETA до USD — $ 0,0000163. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Beta Trader?
Ринкова капіталізація BETA — $ 16,24K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BETA?
Циркуляційна пропозиція BETA — 998,65M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BETA?
BETA досяг історичної максимальної ціни у 0,00442072 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BETA?
Історична мінімальна ціна BETA становила 0,00001071 USD.
Який обсяг торгівлі BETA?
Актуальний обсяг торгівлі BETA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BETA цього року?
BETA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BETA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:02:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Beta Trader (BETA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 044,97
$111 044,97$111 044,97

+1,03%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,81
$3 946,81$3 946,81

+1,80%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16918
$0,16918$0,16918

+10,38%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,12
$192,12$192,12

+0,57%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9000
$19,9000$19,9000

+29,06%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,81
$3 946,81$3 946,81

+1,80%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 044,97
$111 044,97$111 044,97

+1,03%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,12
$192,12$192,12

+0,57%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4411
$2,4411$2,4411

+1,33%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,98
$1 123,98$1 123,98

-0,52%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6491
$0,6491$0,6491

+549,10%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000715
$0,00000715$0,00000715

+301,68%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,81
$54,81$54,81

+122,44%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004251
$0,0004251$0,0004251

+99,95%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5759
$0,5759$0,5759

+91,96%