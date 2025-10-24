Інформація щодо ціни Beta Trader (BETA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001587 $ 0,00001587 $ 0,00001587 Мін. за 24 год $ 0,00001635 $ 0,00001635 $ 0,00001635 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001587$ 0,00001587 $ 0,00001587 Макс. за 24 год $ 0,00001635$ 0,00001635 $ 0,00001635 Рекордний максимум $ 0,00442072$ 0,00442072 $ 0,00442072 Найнижча ціна $ 0,00001071$ 0,00001071 $ 0,00001071 Зміна ціни (за 1 год) -0,09% Зміна ціни (1 дн.) +2,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,67%

Актуальна ціна Beta Trader (BETA) становить $0,0000163. За останні 24 години BETA торгувався між мінімумом у $ 0,00001587 і максимумом у $ 0,00001635, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BETA становить $ 0,00442072, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001071.

Що стосується короткострокових результатів, то BETA змінився на -0,09% за останню годину, +2,23% за 24 години та на -4,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beta Trader (BETA)

Ринкова капіталізація $ 16,24K$ 16,24K $ 16,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,24K$ 16,24K $ 16,24K Циркуляційне постачання 998,65M 998,65M 998,65M Загальна пропозиція 998 649 268,508853 998 649 268,508853 998 649 268,508853

Поточна ринкова капіталізація Beta Trader — $ 16,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BETA — 998,65M, зі загальною пропозицією 998649268.508853. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,24K.