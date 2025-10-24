Актуальна ціна Beta Finance сьогодні становить 0,00994782 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BETA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BETA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Beta Finance сьогодні становить 0,00994782 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BETA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BETA на MEXC вже зараз.

Докладніше про BETA

Інформація про ціну BETA

Офіційний вебсайт BETA

Токеноміка BETA

Прогноз ціни BETA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Beta Finance

Ціна Beta Finance (BETA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BETA до USD:

$0,0099588
$0,0099588$0,0099588
-24,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Beta Finance (BETA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:25:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Beta Finance (BETA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00985282
$ 0,00985282$ 0,00985282
Мін. за 24 год
$ 0,01360632
$ 0,01360632$ 0,01360632
Макс. за 24 год

$ 0,00985282
$ 0,00985282$ 0,00985282

$ 0,01360632
$ 0,01360632$ 0,01360632

$ 3,45
$ 3,45$ 3,45

$ 0
$ 0$ 0

-0,67%

-24,89%

+16,96%

+16,96%

Актуальна ціна Beta Finance (BETA) становить $0,00994782. За останні 24 години BETA торгувався між мінімумом у $ 0,00985282 і максимумом у $ 0,01360632, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BETA становить $ 3,45, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BETA змінився на -0,67% за останню годину, -24,89% за 24 години та на +16,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beta Finance (BETA)

$ 9,96M
$ 9,96M$ 9,96M

--
----

$ 9,96M
$ 9,96M$ 9,96M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Beta Finance — $ 9,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BETA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,96M.

Історія ціни Beta Finance (BETA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beta Finance до USD становила $ -0,003298048142827274.
За останні 30 днів зміна ціни Beta Finance до USD становила $ +0,0021849153.
За останні 60 днів зміна ціни Beta Finance до USD становила $ +0,5123716002.
За останні 90 днів зміна ціни Beta Finance до USD становила $ +0,0095177260778290831.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,003298048142827274-24,89%
30 днів$ +0,0021849153+21,96%
60 днів$ +0,5123716002+5 150,59%
90 днів$ +0,0095177260778290831+2 212,94%

Що таке Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Beta Finance (BETA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Beta Finance (USD)

Скільки коштуватиме Beta Finance (BETA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Beta Finance (BETA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Beta Finance.

Перегляньте прогноз ціни Beta Finance вже зараз!

BETA до місцевих валют

Токеноміка Beta Finance (BETA)

Розуміння токеноміки Beta Finance (BETA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BETA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Beta Finance (BETA)

Скільки сьогодні коштує Beta Finance (BETA)?
Актуальна ціна BETA у USD становить 0,00994782 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BETA до USD?
Поточна ціна BETA до USD — $ 0,00994782. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Beta Finance?
Ринкова капіталізація BETA — $ 9,96M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BETA?
Циркуляційна пропозиція BETA — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BETA?
BETA досяг історичної максимальної ціни у 3,45 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BETA?
Історична мінімальна ціна BETA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BETA?
Актуальний обсяг торгівлі BETA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BETA цього року?
BETA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BETA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:25:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Beta Finance (BETA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.