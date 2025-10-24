Інформація щодо ціни Beta Finance (BETA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00985282 $ 0,00985282 $ 0,00985282 Мін. за 24 год $ 0,01360632 $ 0,01360632 $ 0,01360632 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00985282$ 0,00985282 $ 0,00985282 Макс. за 24 год $ 0,01360632$ 0,01360632 $ 0,01360632 Рекордний максимум $ 3,45$ 3,45 $ 3,45 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,67% Зміна ціни (1 дн.) -24,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,96%

Актуальна ціна Beta Finance (BETA) становить $0,00994782. За останні 24 години BETA торгувався між мінімумом у $ 0,00985282 і максимумом у $ 0,01360632, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BETA становить $ 3,45, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BETA змінився на -0,67% за останню годину, -24,89% за 24 години та на +16,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beta Finance (BETA)

Ринкова капіталізація $ 9,96M$ 9,96M $ 9,96M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,96M$ 9,96M $ 9,96M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Beta Finance — $ 9,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BETA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,96M.