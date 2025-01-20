Сьогоднішня ціна Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP)

Поточна ціна Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) сьогодні становить 0.02239861 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beta Chain Colosseum Phoenix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.52K USD

- зміна ціни Beta Chain Colosseum Phoenix протягом дня — -2.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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