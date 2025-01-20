Ціна Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP)
Поточна ціна Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) сьогодні становить 0.02239861 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beta Chain Colosseum Phoenix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.52K USD
- зміна ціни Beta Chain Colosseum Phoenix протягом дня — -2.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beta Chain Colosseum Phoenix до USD становила $ -0.00049054842900383.
За останні 30 днів зміна ціни Beta Chain Colosseum Phoenix до USD становила $ +0.0011250373.
За останні 60 днів зміна ціни Beta Chain Colosseum Phoenix до USD становила $ +0.0011285651.
За останні 90 днів зміна ціни Beta Chain Colosseum Phoenix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00049054842900383
|-2.14%
|30 днів
|$ +0.0011250373
|+5.02%
|60 днів
|$ +0.0011285651
|+5.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beta Chain Colosseum Phoenix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-2.14%
+8.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chain Colosseum Phoenix is a Web3 game application with built-in Game-Fi elements. Players can earn in-game currency by fighting various monsters with heroes
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