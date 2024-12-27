Сьогоднішня ціна Bet more (BET)

Поточна ціна Bet more (BET) сьогодні становить 0.00141942 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна BET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bet more:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.17K USD

- зміна ціни Bet more протягом дня — +9.97%

- циркуляційна пропозиція – 997.80M USD

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