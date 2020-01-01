Токеноміка Bet Big Casino (BETBIG) Дізнайтеся ключову інформацію про Bet Big Casino (BETBIG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bet Big Casino (BETBIG) BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment. Офіційний вебсайт: https://betbig.casino/ Whitepaper: https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf Купити BETBIG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bet Big Casino (BETBIG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bet Big Casino (BETBIG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36.04K $ 36.04K $ 36.04K Загальна пропозиція: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркуляційна пропозиція: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (повністю розведена вартість): $ 36.04K $ 36.04K $ 36.04K Історичний максимум: $ 0.00128704 $ 0.00128704 $ 0.00128704 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bet Big Casino (BETBIG)

Токеноміка Bet Big Casino (BETBIG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bet Big Casino (BETBIG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BETBIG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BETBIG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BETBIG, досліджуйте ціну токена BETBIG в реальному часі!

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