Ціна Bet Big Casino (BETBIG)
Поточна ціна Bet Big Casino (BETBIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 255.09K USD. Ціна BETBIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bet Big Casino:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.52K USD
- зміна ціни Bet Big Casino протягом дня — -2.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bet Big Casino до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bet Big Casino до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bet Big Casino до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bet Big Casino до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bet Big Casino: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-2.62%
+23.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.
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