Інформація щодо ціни Bestcoin (BEST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,38% Зміна ціни (1 дн.) -23,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,64%

Актуальна ціна Bestcoin (BEST) становить --. За останні 24 години BEST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEST становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BEST змінився на -1,38% за останню годину, -23,86% за 24 години та на +16,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bestcoin (BEST)

Ринкова капіталізація $ 96,07K$ 96,07K $ 96,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,07K$ 96,07K $ 96,07K Циркуляційне постачання 67,25B 67,25B 67,25B Загальна пропозиція 67 247 829 373,10694 67 247 829 373,10694 67 247 829 373,10694

Поточна ринкова капіталізація Bestcoin — $ 96,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEST — 67,25B, зі загальною пропозицією 67247829373.10694. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,07K.