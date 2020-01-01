Токеноміка Best Patent Token (BPT) Дізнайтеся ключову інформацію про Best Patent Token (BPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Best Patent Token (BPT) The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. Офіційний вебсайт: https://bestpatent.io/ Whitepaper: https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper Купити BPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Best Patent Token (BPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Best Patent Token (BPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,70B $ 2,70B $ 2,70B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,38M $ 2,38M $ 2,38M Історичний максимум: $ 0,00236637 $ 0,00236637 $ 0,00236637 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00047613 $ 0,00047613 $ 0,00047613 Дізнайтеся більше про ціну Best Patent Token (BPT)

Токеноміка Best Patent Token (BPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Best Patent Token (BPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BPT, досліджуйте ціну токена BPT в реальному часі!

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