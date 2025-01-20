Сьогоднішня ціна Best Patent Token (BPT)

Поточна ціна Best Patent Token (BPT) сьогодні становить 0.00112704 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Best Patent Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.25K USD

- зміна ціни Best Patent Token протягом дня — -21.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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