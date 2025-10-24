Інформація щодо ціни BESC MONEY (MONEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 20,37 $ 20,37 $ 20,37 Мін. за 24 год $ 21,58 $ 21,58 $ 21,58 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 20,37$ 20,37 $ 20,37 Макс. за 24 год $ 21,58$ 21,58 $ 21,58 Рекордний максимум $ 39,54$ 39,54 $ 39,54 Найнижча ціна $ 19,78$ 19,78 $ 19,78 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,62%

Актуальна ціна BESC MONEY (MONEY) становить $20,97. За останні 24 години MONEY торгувався між мінімумом у $ 20,37 і максимумом у $ 21,58, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MONEY становить $ 39,54, тоді як його історичний мінімум — $ 19,78.

Що стосується короткострокових результатів, то MONEY змінився на -- за останню годину, +2,89% за 24 години та на -6,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BESC MONEY (MONEY)

Ринкова капіталізація $ 845,29K$ 845,29K $ 845,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 845,29K$ 845,29K $ 845,29K Циркуляційне постачання 40,31K 40,31K 40,31K Загальна пропозиція 40 308,44809226467 40 308,44809226467 40 308,44809226467

Поточна ринкова капіталізація BESC MONEY — $ 845,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MONEY — 40,31K, зі загальною пропозицією 40308.44809226467. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 845,29K.