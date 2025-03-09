Сьогоднішня ціна BESC LLC (BESC)

Поточна ціна BESC LLC (BESC) сьогодні становить 0.677434 USD з ринковою капіталізацією $ 621.98K USD. Ціна BESC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BESC LLC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.09K USD

- зміна ціни BESC LLC протягом дня — -12.79%

- циркуляційна пропозиція – 918.15K USD

Отримуйте оновлення цін BESC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BESC.