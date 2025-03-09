Ціна BESC LLC (BESC)
Поточна ціна BESC LLC (BESC) сьогодні становить 0.677434 USD з ринковою капіталізацією $ 621.98K USD. Ціна BESC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BESC LLC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.09K USD
- зміна ціни BESC LLC протягом дня — -12.79%
- циркуляційна пропозиція – 918.15K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BESC LLC до USD становила $ -0.0993918598366341.
За останні 30 днів зміна ціни BESC LLC до USD становила $ +0.0519755139.
За останні 60 днів зміна ціни BESC LLC до USD становила $ +0.0519755139.
За останні 90 днів зміна ціни BESC LLC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0993918598366341
|-12.79%
|30 днів
|$ +0.0519755139
|+7.67%
|60 днів
|$ +0.0519755139
|+7.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BESC LLC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-12.79%
-4.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BESC LLC is a Solana-based cryptocurrency project that integrates real-world business revenue with blockchain technology. The project is centered around a utility token that provides holders with dividends from the profits of Builders Edge Services & Construction, a company specializing in residential and commercial construction services. Beyond revenue sharing, BESC LLC includes an in-house casino and a centralized exchange, expanding its ecosystem. The casino uses the token for gaming, and the exchange facilitates digital asset trading. This multifaceted approach offers diverse use cases for the token, enhancing its utility within the ecosystem. The project's integration with Builders Edge Services & Construction allows token holders to benefit from a non-crypto revenue stream, reducing the volatility typically associated with digital assets. The dividend structure distributes a portion of the company’s profits to token holders, incentivizing long-term participation. BESC LLC leverages Solana’s fast and low-cost transactions to create an efficient and scalable ecosystem that bridges blockchain assets with real-world business operations. The roadmap includes expanding the business-backed crypto model, integrating with more industries, and continually improving financial distribution mechanisms. This unique combination of traditional business backing and blockchain innovation offers a sustainable model for token utility and value creation.
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