Сьогоднішня ціна Berry Finance

Поточна ціна Berry Finance (BERRY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BERRY до USD становить $ 0 за BERRY.

Berry Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 39,604, з циркуляційною пропозицією у 100.00B BERRY. Протягом останніх 24 годин BERRY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BERRY змінився на +0.16% за останню годину та на -0.43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Berry Finance (BERRY)

Ринкова капіталізація $ 39.60K$ 39.60K $ 39.60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 39.60K$ 39.60K $ 39.60K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Berry Finance — $ 39.60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BERRY — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39.60K.