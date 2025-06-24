Сьогоднішня ціна Berry (BERRY)

Поточна ціна Berry (BERRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 519,33K USD. Ціна BERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Berry:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Berry протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 9,79B USD

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