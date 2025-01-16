Ціна BeromesButt (BUTT)
Поточна ціна BeromesButt (BUTT) сьогодні становить 0.04348405 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BeromesButt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.82K USD
- зміна ціни BeromesButt протягом дня — -7.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BeromesButt до USD становила $ -0.00335375196214986.
За останні 30 днів зміна ціни BeromesButt до USD становила $ -0.0218017938.
За останні 60 днів зміна ціни BeromesButt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BeromesButt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00335375196214986
|-7.16%
|30 днів
|$ -0.0218017938
|-50.13%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BeromesButt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-7.16%
-21.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BurrBear is the one-stop stablecoin shop on Berachain, building the Curve++ for the Berachain ecosystem. We've created a memcoin for the entire Berachain ecosystem while we wait for Berachain mainnet to launch in 2025, and it's taken off! Please find the "lore" from our community, below: We asked intern to deploy $BURR but intern accidentally typed $BUTT instead. $BUTT is BurrBear's memecoin on Base. Not a testnet token. Utility? It's Berome Powell's BUTT. Have fun buying Berome's BUTT.
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