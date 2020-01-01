Токеноміка Bermuda Shorts (SHORT) Дізнайтеся ключову інформацію про Bermuda Shorts (SHORT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bermuda Shorts (SHORT) BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT Офіційний вебсайт: https://shortcoin.vip/ Купити SHORT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bermuda Shorts (SHORT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bermuda Shorts (SHORT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 67,58K $ 67,58K $ 67,58K Загальна пропозиція: $ 4,00T $ 4,00T $ 4,00T Циркуляційна пропозиція: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 67,58M $ 67,58M $ 67,58M Історичний максимум: $ 0,00008259 $ 0,00008259 $ 0,00008259 Історичний мінімум: $ 0,00001312 $ 0,00001312 $ 0,00001312 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bermuda Shorts (SHORT)

Токеноміка Bermuda Shorts (SHORT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bermuda Shorts (SHORT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHORT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHORT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHORT, досліджуйте ціну токена SHORT в реальному часі!

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