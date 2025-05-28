Сьогоднішня ціна Bermuda Shorts (SHORT)

Поточна ціна Bermuda Shorts (SHORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74,67K USD. Ціна SHORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bermuda Shorts:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bermuda Shorts протягом дня — -0,01%

- циркуляційна пропозиція – 4,00B USD

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