Ціна Bermuda Shorts (SHORT)
Поточна ціна Bermuda Shorts (SHORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74,67K USD. Ціна SHORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bermuda Shorts:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bermuda Shorts протягом дня — -0,01%
- циркуляційна пропозиція – 4,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bermuda Shorts до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bermuda Shorts до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bermuda Shorts до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bermuda Shorts до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,01%
|30 днів
|$ 0
|+32,74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bermuda Shorts: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,22%
-0,01%
+2,13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
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