Інформація щодо ціни Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 494,92 $ 494,92 $ 494,92 Мін. за 24 год $ 500,02 $ 500,02 $ 500,02 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 494,92$ 494,92 $ 494,92 Макс. за 24 год $ 500,02$ 500,02 $ 500,02 Рекордний максимум $ 546,07$ 546,07 $ 546,07 Найнижча ціна $ 481,21$ 481,21 $ 481,21 Зміна ціни (за 1 год) -0,45% Зміна ціни (1 дн.) +0,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,10%

Актуальна ціна Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) становить $497,68. За останні 24 години BRK.BX торгувався між мінімумом у $ 494,92 і максимумом у $ 500,02, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRK.BX становить $ 546,07, тоді як його історичний мінімум — $ 481,21.

Що стосується короткострокових результатів, то BRK.BX змінився на -0,45% за останню годину, +0,55% за 24 години та на +0,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Ринкова капіталізація $ 634,46K$ 634,46K $ 634,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,05M$ 11,05M $ 11,05M Циркуляційне постачання 1,27K 1,27K 1,27K Загальна пропозиція 22 199,99952743 22 199,99952743 22 199,99952743

Поточна ринкова капіталізація Berkshire Hathaway xStock — $ 634,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRK.BX — 1,27K, зі загальною пропозицією 22199.99952743. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,05M.