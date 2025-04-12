Ціна BeraXBT (BIXBT)
Поточна ціна BeraXBT (BIXBT) сьогодні становить 0.00293535 USD з ринковою капіталізацією $ 2.93M USD. Ціна BIXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BeraXBT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BeraXBT протягом дня — +6.11%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BeraXBT до USD становила $ +0.00016895.
За останні 30 днів зміна ціни BeraXBT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BeraXBT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BeraXBT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016895
|+6.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BeraXBT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.57%
+6.11%
-55.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token.
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