Сьогоднішня ціна BeraXBT (BIXBT)

Поточна ціна BeraXBT (BIXBT) сьогодні становить 0.00293535 USD з ринковою капіталізацією $ 2.93M USD. Ціна BIXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BeraXBT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BeraXBT протягом дня — +6.11%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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