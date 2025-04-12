Ціна BERATARDIO (BERATARDIO)
Поточна ціна BERATARDIO (BERATARDIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.97K USD. Ціна BERATARDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BERATARDIO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BERATARDIO протягом дня — -5.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BERATARDIO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BERATARDIO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BERATARDIO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BERATARDIO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BERATARDIO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.21%
-5.10%
-62.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beratardio (BERATARDIO) is a community-driven memecoin launched on Berachain, known for its unfiltered humor, cultural significance, and decentralized engagement. Emerging as the first memecoin to graduate from Kodiak’s Panda Factory, Beratardio has established itself as a grassroots project built and operated by its dedicated community of holders, known as beratards. The project embraces the culture of internet absurdity, incorporating elements of memes, decentralized governance, and community-driven initiatives rather than traditional utility. With a strong presence in the Berachain ecosystem, Beratardio thrives as a purely social and memetic token, evolving organically through its community’s participation.
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