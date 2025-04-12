Сьогоднішня ціна BERATARDIO (BERATARDIO)

Поточна ціна BERATARDIO (BERATARDIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.97K USD. Ціна BERATARDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BERATARDIO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BERATARDIO протягом дня — -5.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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