Токеноміка BeramoniumCoin (BERAMO) Дізнайтеся ключову інформацію про BeramoniumCoin (BERAMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BeramoniumCoin (BERAMO) Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. Офіційний вебсайт: https://beramonium.io/ Whitepaper: https://beramonium.io/tokenomics Купити BERAMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BeramoniumCoin (BERAMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BeramoniumCoin (BERAMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,34K $ 115,34K $ 115,34K Загальна пропозиція: $ 967,07M $ 967,07M $ 967,07M Циркуляційна пропозиція: $ 401,10M $ 401,10M $ 401,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 278,08K $ 278,08K $ 278,08K Історичний максимум: $ 0,00635425 $ 0,00635425 $ 0,00635425 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00028754 $ 0,00028754 $ 0,00028754 Дізнайтеся більше про ціну BeramoniumCoin (BERAMO)

Токеноміка BeramoniumCoin (BERAMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BeramoniumCoin (BERAMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BERAMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BERAMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BERAMO, досліджуйте ціну токена BERAMO в реальному часі!

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