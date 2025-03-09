Ціна BeramoniumCoin (BERAMO)
Поточна ціна BeramoniumCoin (BERAMO) сьогодні становить 0.0034952 USD з ринковою капіталізацією $ 938.64K USD. Ціна BERAMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BeramoniumCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.22K USD
- зміна ціни BeramoniumCoin протягом дня — -3.96%
- циркуляційна пропозиція – 268.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BeramoniumCoin до USD становила $ -0.000144282793273836.
За останні 30 днів зміна ціни BeramoniumCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BeramoniumCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BeramoniumCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000144282793273836
|-3.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BeramoniumCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-3.96%
-26.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.
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