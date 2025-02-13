Сьогоднішня ціна Berally Token (BRLY)

Поточна ціна Berally Token (BRLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна BRLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Berally Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.06K USD

- зміна ціни Berally Token протягом дня — +261.00%

- циркуляційна пропозиція – 2.30B USD

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