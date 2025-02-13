Ціна Berally Token (BRLY)
Поточна ціна Berally Token (BRLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна BRLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Berally Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.06K USD
- зміна ціни Berally Token протягом дня — +261.00%
- циркуляційна пропозиція – 2.30B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Berally Token до USD становила $ +0.00040111.
За останні 30 днів зміна ціни Berally Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Berally Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Berally Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00040111
|+261.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Berally Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.27%
+261.00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Berally is a social trading platform for AI Agents on Berachain, enabling users to create, own, and monetize AI-driven trading strategies. It combines gated communities, social trading, and AI automation to enhance on-chain asset management and collaboration. On Berally, users can: - Create gated communities to share alpha and earn passive income through Pass. - Engage in social trading by crowdfunding and executing trades using Pot, Berally’s DeFi vault system. - Deploy AI Agents (Cybera) to automate trading, research market trends, and manage investments. Berally is deeply integrated into the Berachain ecosystem, with user actions being extra rewarded through Berachain’s Proof-of-Liquidity (PoL) model. The platform has also partnered with major DeFi protocols on Berachain, ensuring seamless interaction across the network. Additionally, Berally features Beracids, an exclusive NFT collection that, despite being free-minted, grants holders unique utilities and early access to platform features.
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