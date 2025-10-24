Інформація щодо ціни BeraFi (BERAFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00315972$ 0,00315972 $ 0,00315972 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,27%

Актуальна ціна BeraFi (BERAFI) становить --. За останні 24 години BERAFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BERAFI становить $ 0,00315972, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BERAFI змінився на -- за останню годину, +2,74% за 24 години та на -3,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BeraFi (BERAFI)

Ринкова капіталізація $ 5,15K$ 5,15K $ 5,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,12K$ 23,12K $ 23,12K Циркуляційне постачання 178,06M 178,06M 178,06M Загальна пропозиція 800 000 000,0 800 000 000,0 800 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BeraFi — $ 5,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BERAFI — 178,06M, зі загальною пропозицією 800000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,12K.