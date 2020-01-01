Токеноміка Berachain Staked ETH (BERAETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Berachain Staked ETH (BERAETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Berachain Staked ETH (BERAETH) beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would. Офіційний вебсайт: https://berachain.dinero.xyz/ Купити BERAETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Berachain Staked ETH (BERAETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Berachain Staked ETH (BERAETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,02M $ 12,02M $ 12,02M Загальна пропозиція: $ 4,91K $ 4,91K $ 4,91K Циркуляційна пропозиція: $ 4,91K $ 4,91K $ 4,91K FDV (повністю розведена вартість): $ 12,02M $ 12,02M $ 12,02M Історичний максимум: $ 2 886,07 $ 2 886,07 $ 2 886,07 Історичний мінімум: $ 1 303,45 $ 1 303,45 $ 1 303,45 Поточна ціна: $ 2 445,71 $ 2 445,71 $ 2 445,71 Дізнайтеся більше про ціну Berachain Staked ETH (BERAETH)

Токеноміка Berachain Staked ETH (BERAETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Berachain Staked ETH (BERAETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BERAETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BERAETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BERAETH, досліджуйте ціну токена BERAETH в реальному часі!

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