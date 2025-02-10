Сьогоднішня ціна Berachain Staked ETH (BERAETH)

Поточна ціна Berachain Staked ETH (BERAETH) сьогодні становить 2,602.14 USD з ринковою капіталізацією $ 53.94M USD. Ціна BERAETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Berachain Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD

- зміна ціни Berachain Staked ETH протягом дня — -1.12%

- циркуляційна пропозиція – 20.77K USD

Отримуйте оновлення цін BERAETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BERAETH.