Ціна Berachain Staked ETH (BERAETH)
Поточна ціна Berachain Staked ETH (BERAETH) сьогодні становить 2,602.14 USD з ринковою капіталізацією $ 53.94M USD. Ціна BERAETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Berachain Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD
- зміна ціни Berachain Staked ETH протягом дня — -1.12%
- циркуляційна пропозиція – 20.77K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Berachain Staked ETH до USD становила $ -29.599140427125.
За останні 30 днів зміна ціни Berachain Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Berachain Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Berachain Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -29.599140427125
|-1.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Berachain Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.38%
-1.12%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would.
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