Сьогоднішня ціна Berabot (BBOT)

Поточна ціна Berabot (BBOT) сьогодні становить 0.135077 USD з ринковою капіталізацією $ 316.93K USD. Ціна BBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Berabot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD

- зміна ціни Berabot протягом дня — -2.27%

- циркуляційна пропозиція – 2.35M USD

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