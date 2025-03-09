Ціна Berabot (BBOT)
Поточна ціна Berabot (BBOT) сьогодні становить 0.135077 USD з ринковою капіталізацією $ 316.93K USD. Ціна BBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Berabot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD
- зміна ціни Berabot протягом дня — -2.27%
- циркуляційна пропозиція – 2.35M USD
Отримуйте оновлення цін BBOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BBOT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Berabot до USD становила $ -0.0031400322595903.
За останні 30 днів зміна ціни Berabot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Berabot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Berabot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0031400322595903
|-2.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Berabot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-2.27%
-31.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BBOT до AUD
A$0.21342166
|1 BBOT до GBP
￡0.10400929
|1 BBOT до EUR
€0.12427084
|1 BBOT до USD
$0.135077
|1 BBOT до MYR
RM0.59568957
|1 BBOT до TRY
₺4.92220588
|1 BBOT до JPY
¥19.99544831
|1 BBOT до RUB
₽12.15693
|1 BBOT до INR
₹11.77060978
|1 BBOT до IDR
Rp2,214.37669488
|1 BBOT до PHP
₱7.76422596
|1 BBOT до EGP
￡E.6.84435159
|1 BBOT до BRL
R$0.78074506
|1 BBOT до CAD
C$0.19316011
|1 BBOT до BDT
৳16.42941551
|1 BBOT до NGN
₦204.04326389
|1 BBOT до UAH
₴5.57327702
|1 BBOT до VES
Bs8.644928
|1 BBOT до PKR
Rs37.86748618
|1 BBOT до KZT
₸66.34306855
|1 BBOT до THB
฿4.55884875
|1 BBOT до TWD
NT$4.43592868
|1 BBOT до CHF
Fr0.11886776
|1 BBOT до HKD
HK$1.04954829
|1 BBOT до MAD
.د.م1.31429921
|1 BBOT до MXN
$2.73666002