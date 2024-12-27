Ціна Bepro (BEPRO)
Поточна ціна Bepro (BEPRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.48M USD. Ціна BEPRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bepro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.32K USD
- зміна ціни Bepro протягом дня — -2.11%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
Отримуйте оновлення цін BEPRO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEPRO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bepro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bepro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bepro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bepro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.11%
|30 днів
|$ 0
|+1.50%
|60 днів
|$ 0
|+35.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bepro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-2.11%
-2.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BEPRO Network is a codebase code-as-a-service Protocol for DeFi, Gaming, Prediction Markets & More.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BEPRO до AUD
A$--
|1 BEPRO до GBP
￡--
|1 BEPRO до EUR
€--
|1 BEPRO до USD
$--
|1 BEPRO до MYR
RM--
|1 BEPRO до TRY
₺--
|1 BEPRO до JPY
¥--
|1 BEPRO до RUB
₽--
|1 BEPRO до INR
₹--
|1 BEPRO до IDR
Rp--
|1 BEPRO до PHP
₱--
|1 BEPRO до EGP
￡E.--
|1 BEPRO до BRL
R$--
|1 BEPRO до CAD
C$--
|1 BEPRO до BDT
৳--
|1 BEPRO до NGN
₦--
|1 BEPRO до UAH
₴--
|1 BEPRO до VES
Bs--
|1 BEPRO до PKR
Rs--
|1 BEPRO до KZT
₸--
|1 BEPRO до THB
฿--
|1 BEPRO до TWD
NT$--
|1 BEPRO до CHF
Fr--
|1 BEPRO до HKD
HK$--
|1 BEPRO до MAD
.د.م--