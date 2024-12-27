Сьогоднішня ціна Bepro (BEPRO)

Поточна ціна Bepro (BEPRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.48M USD. Ціна BEPRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bepro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.32K USD

- зміна ціни Bepro протягом дня — -2.11%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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