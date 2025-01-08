Сьогоднішня ціна bePAY Finance (BECOIN)

Поточна ціна bePAY Finance (BECOIN) сьогодні становить 0.00536448 USD з ринковою капіталізацією $ 69.74K USD. Ціна BECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bePAY Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.36 USD

- зміна ціни bePAY Finance протягом дня — +4.42%

- циркуляційна пропозиція – 13.00M USD

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