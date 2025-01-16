Ціна BEP20 LEO (BLEO)
Поточна ціна BEP20 LEO (BLEO) сьогодні становить 0.062414 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BEP20 LEO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.66 USD
- зміна ціни BEP20 LEO протягом дня — +1.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BEP20 LEO до USD становила $ +0.00086959.
За останні 30 днів зміна ціни BEP20 LEO до USD становила $ -0.0123311339.
За останні 60 днів зміна ціни BEP20 LEO до USD становила $ +0.0225814101.
За останні 90 днів зміна ціни BEP20 LEO до USD становила $ +0.034580816949576892.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00086959
|+1.41%
|30 днів
|$ -0.0123311339
|-19.75%
|60 днів
|$ +0.0225814101
|+36.18%
|90 днів
|$ +0.034580816949576892
|+124.24%
Останній аналіз цін BEP20 LEO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.41%
-5.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LeoFinance is a social media community that distributes LEO/wLEO/bLEO to authors and curators as tokenized rewards. The bLEO token is a BSC-bridge to our main chain token (LEO) on the Hive blockchain. Users earn tokenized rewards on our platform and can withdraw them as either wLEO (ERC20), bLEO(BSC) or LEO (Hive).
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