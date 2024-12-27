Сьогоднішня ціна Benzene (BZN)

Поточна ціна Benzene (BZN) сьогодні становить 0.097829 USD з ринковою капіталізацією $ 101.80K USD. Ціна BZN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Benzene:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 978.29 USD

- зміна ціни Benzene протягом дня — -3.48%

- циркуляційна пропозиція – 1.04M USD

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