Ціна Benzene (BZN)
Поточна ціна Benzene (BZN) сьогодні становить 0.097829 USD з ринковою капіталізацією $ 101.80K USD. Ціна BZN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Benzene:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 978.29 USD
- зміна ціни Benzene протягом дня — -3.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Benzene до USD становила $ -0.00352872584384.
За останні 30 днів зміна ціни Benzene до USD становила $ -0.0257581898.
За останні 60 днів зміна ціни Benzene до USD становила $ +0.0099849755.
За останні 90 днів зміна ціни Benzene до USD становила $ -0.01775834089978538.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00352872584384
|-3.48%
|30 днів
|$ -0.0257581898
|-26.32%
|60 днів
|$ +0.0099849755
|+10.21%
|90 днів
|$ -0.01775834089978538
|-15.36%
Останній аналіз цін Benzene: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.48%
-28.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.
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