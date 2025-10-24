Інформація щодо ціни Beny Bad Boy (BBB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00316162 $ 0,00316162 $ 0,00316162 Мін. за 24 год $ 0,00316162 $ 0,00316162 $ 0,00316162 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00316162$ 0,00316162 $ 0,00316162 Макс. за 24 год $ 0,00316162$ 0,00316162 $ 0,00316162 Рекордний максимум $ 0,00514351$ 0,00514351 $ 0,00514351 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,00%

Актуальна ціна Beny Bad Boy (BBB) становить $0,00316162. За останні 24 години BBB торгувався між мінімумом у $ 0,00316162 і максимумом у $ 0,00316162, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BBB становить $ 0,00514351, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BBB змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на -0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beny Bad Boy (BBB)

Ринкова капіталізація $ 7,53M$ 7,53M $ 7,53M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,53M$ 7,53M $ 7,53M Циркуляційне постачання 2,38B 2,38B 2,38B Загальна пропозиція 2 382 904 000,0 2 382 904 000,0 2 382 904 000,0

Поточна ринкова капіталізація Beny Bad Boy — $ 7,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BBB — 2,38B, зі загальною пропозицією 2382904000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,53M.