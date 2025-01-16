Ціна Bento (BENTO)
Поточна ціна Bento (BENTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BENTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bento:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.38K USD
- зміна ціни Bento протягом дня — +2.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bento до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bento до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bento до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bento до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.21%
|30 днів
|$ 0
|-51.81%
|60 днів
|$ 0
|-61.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bento: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+2.21%
+8.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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