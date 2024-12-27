Сьогоднішня ціна Bent Finance (BENT)

Поточна ціна Bent Finance (BENT) сьогодні становить 0.02770348 USD з ринковою капіталізацією $ 195.33K USD. Ціна BENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bent Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 377.03 USD

- зміна ціни Bent Finance протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 7.05M USD

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