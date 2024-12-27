Ціна Bent Finance (BENT)
Поточна ціна Bent Finance (BENT) сьогодні становить 0.02770348 USD з ринковою капіталізацією $ 195.33K USD. Ціна BENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bent Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 377.03 USD
- зміна ціни Bent Finance протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 7.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bent Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bent Finance до USD становила $ +0.0174363348.
За останні 60 днів зміна ціни Bent Finance до USD становила $ +0.0492126336.
За останні 90 днів зміна ціни Bent Finance до USD становила $ +0.017558912497729854.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0174363348
|+62.94%
|60 днів
|$ +0.0492126336
|+177.64%
|90 днів
|$ +0.017558912497729854
|+173.09%
Останній аналіз цін Bent Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.01%
-8.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.
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