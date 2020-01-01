Токеноміка BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Дізнайтеся ключову інформацію про BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. Офіційний вебсайт: https://staking.benqi.fi Купити SAVAX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 231,27M $ 231,27M $ 231,27M Загальна пропозиція: $ 11,09M $ 11,09M $ 11,09M Циркуляційна пропозиція: $ 11,09M $ 11,09M $ 11,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 231,27M $ 231,27M $ 231,27M Історичний максимум: $ 103,55 $ 103,55 $ 103,55 Історичний мінімум: $ 9,25 $ 9,25 $ 9,25 Поточна ціна: $ 20,86 $ 20,86 $ 20,86 Дізнайтеся більше про ціну BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

Токеноміка BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAVAX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAVAX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAVAX, досліджуйте ціну токена SAVAX в реальному часі!

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