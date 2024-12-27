Ціна BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)
Поточна ціна BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) сьогодні становить 44.99 USD з ринковою капіталізацією $ 360.73M USD. Ціна SAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BENQI Liquid Staked AVAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.76M USD
- зміна ціни BENQI Liquid Staked AVAX протягом дня — -0.69%
- циркуляційна пропозиція – 8.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BENQI Liquid Staked AVAX до USD становила $ -0.31426921135121.
За останні 30 днів зміна ціни BENQI Liquid Staked AVAX до USD становила $ -4.9178299060.
За останні 60 днів зміна ціни BENQI Liquid Staked AVAX до USD становила $ +22.1555189570.
За останні 90 днів зміна ціни BENQI Liquid Staked AVAX до USD становила $ +10.78913783688033.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.31426921135121
|-0.69%
|30 днів
|$ -4.9178299060
|-10.93%
|60 днів
|$ +22.1555189570
|+49.25%
|90 днів
|$ +10.78913783688033
|+31.55%
Останній аналіз цін BENQI Liquid Staked AVAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.19%
-0.69%
+3.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.
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