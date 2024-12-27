Сьогоднішня ціна BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

Поточна ціна BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) сьогодні становить 44.99 USD з ринковою капіталізацією $ 360.73M USD. Ціна SAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BENQI Liquid Staked AVAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.76M USD

- зміна ціни BENQI Liquid Staked AVAX протягом дня — -0.69%

- циркуляційна пропозиція – 8.02M USD

Отримуйте оновлення цін SAVAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAVAX.