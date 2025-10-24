Інформація щодо ціни BENQI (QI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00526866 $ 0,00526866 $ 0,00526866 Мін. за 24 год $ 0,00547192 $ 0,00547192 $ 0,00547192 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00526866$ 0,00526866 $ 0,00526866 Макс. за 24 год $ 0,00547192$ 0,00547192 $ 0,00547192 Рекордний максимум $ 0,39417$ 0,39417 $ 0,39417 Найнижча ціна $ 0,00323513$ 0,00323513 $ 0,00323513 Зміна ціни (за 1 год) +1,08% Зміна ціни (1 дн.) +2,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,38%

Актуальна ціна BENQI (QI) становить $0,00546467. За останні 24 години QI торгувався між мінімумом у $ 0,00526866 і максимумом у $ 0,00547192, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QI становить $ 0,39417, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00323513.

Що стосується короткострокових результатів, то QI змінився на +1,08% за останню годину, +2,58% за 24 години та на -4,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BENQI (QI)

Ринкова капіталізація $ 39,37M$ 39,37M $ 39,37M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 39,37M$ 39,37M $ 39,37M Циркуляційне постачання 7,20B 7,20B 7,20B Загальна пропозиція 7 200 000 000,0 7 200 000 000,0 7 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BENQI — $ 39,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QI — 7,20B, зі загальною пропозицією 7200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39,37M.