Ціна BENIS (BENIS)
Поточна ціна BENIS (BENIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 360,77K USD. Ціна BENIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BENIS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BENIS протягом дня — +10,29%
- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BENIS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BENIS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BENIS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BENIS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10,29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BENIS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,30%
+10,29%
-27,94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin on Avalanche about benis. Benis is a humourous misspelling of a phallic word. The Avalanche community enjoys this word and therefore it was made into a memecoin. The memecoin is family friendly. It was launched on Arena.Trade's token launcher and has grown to become a cult-like meme. It is part of the nochillio world order of degenerate currencies on the Avalanche c-chain. Try benis today!
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