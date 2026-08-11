Яка зараз ринкова ціна Bending Spoons xStock?

Bending Spoons xStock оцінюється в ₴2309.552155566784000, зі зміною 17.95% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має BSPX?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення BSPX у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Bending Spoons xStock у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість BSPX?

Обігова кількість становить 2075073.634063998, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Bending Spoons xStock?

Bending Spoons xStock згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як BSPX виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, імпульс BSPX залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.