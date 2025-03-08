Ціна BendDAO (BEND)
Поточна ціна BendDAO (BEND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 447.73K USD. Ціна BEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BendDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87K USD
- зміна ціни BendDAO протягом дня — -2.04%
- циркуляційна пропозиція – 2.87B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BendDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BendDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BendDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BendDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.04%
|30 днів
|$ 0
|-45.52%
|60 днів
|$ 0
|-65.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BendDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.67%
-2.04%
-14.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.
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