Сьогоднішня ціна BendDAO (BEND)

Поточна ціна BendDAO (BEND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 447.73K USD. Ціна BEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BendDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87K USD

- зміна ціни BendDAO протягом дня — -2.04%

- циркуляційна пропозиція – 2.87B USD

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