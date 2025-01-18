Сьогоднішня ціна BENCOIN ($BEN)

Поточна ціна BENCOIN ($BEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BENCOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.57 USD

- зміна ціни BENCOIN протягом дня — +9.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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