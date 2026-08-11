Сьогоднішня ціна Ben the Dog

Поточна ціна Ben the Dog (BENDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BENDOG до USD становить $ 0 за BENDOG.

Ben the Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 69 477, з циркуляційною пропозицією у 999,89M BENDOG. Протягом останніх 24 годин BENDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,074638, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BENDOG змінився на +0,05% за останню годину та на +4,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ben the Dog (BENDOG)

Ринкова капіталізація $ 69,48K$ 69,48K $ 69,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69,48K$ 69,48K $ 69,48K Циркуляційне постачання 999,89M 999,89M 999,89M Загальна пропозиція 999 890 590,1420134 999 890 590,1420134 999 890 590,1420134

Поточна ринкова капіталізація Ben the Dog — $ 69,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BENDOG — 999,89M, зі загальною пропозицією 999890590.1420134. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,48K.