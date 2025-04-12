Сьогоднішня ціна Ben Pasternak (PASTERNAK)

Поточна ціна Ben Pasternak (PASTERNAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 402.98K USD. Ціна PASTERNAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ben Pasternak:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ben Pasternak протягом дня — -8.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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