Ціна Ben Pasternak (PASTERNAK)
Поточна ціна Ben Pasternak (PASTERNAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 402.98K USD. Ціна PASTERNAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ben Pasternak:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ben Pasternak протягом дня — -8.71%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ben Pasternak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ben Pasternak до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ben Pasternak до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ben Pasternak до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.71%
|30 днів
|$ 0
|+105.25%
|60 днів
|$ 0
|-59.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ben Pasternak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-55.92%
-8.71%
-20.45%
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