Ціна BEMU (BEMU)
Поточна ціна BEMU (BEMU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.09K USD. Ціна BEMU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BEMU:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BEMU протягом дня — +0.87%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BEMU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BEMU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BEMU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BEMU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BEMU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.48%
+0.87%
-0.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Bemu, a stranded alien with a singular dream: to hitch a ride to Mars aboard Elon's Starship. But Bemu isn't just any alien; he's powered by cutting-edge virtual intelligence, making him more than just a dreamer. To align with Bemu's blue hue and space-faring aspirations, the team has chosen to launch the Bemu token on the Base blockchain platform. Beyond the narrative, BEMU is set to launch an innovative AI product designed to revolutionize sports prediction analysis, leveraging advanced algorithms to provide insights and forecasts.
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