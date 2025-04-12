Сьогоднішня ціна BEMU (BEMU)

Поточна ціна BEMU (BEMU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.09K USD. Ціна BEMU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEMU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BEMU протягом дня — +0.87%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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