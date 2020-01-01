Токеноміка Bemo (BMTON) Дізнайтеся ключову інформацію про Bemo (BMTON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bemo (BMTON) bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token. Офіційний вебсайт: https://bemo.fi/ Купити BMTON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bemo (BMTON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bemo (BMTON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 452,46K $ 452,46K $ 452,46K Загальна пропозиція: $ 161,34K $ 161,34K $ 161,34K Циркуляційна пропозиція: $ 161,34K $ 161,34K $ 161,34K FDV (повністю розведена вартість): $ 452,46K $ 452,46K $ 452,46K Історичний максимум: $ 3,4 $ 3,4 $ 3,4 Історичний мінімум: $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 Поточна ціна: $ 2,8 $ 2,8 $ 2,8 Дізнайтеся більше про ціну Bemo (BMTON)

Токеноміка Bemo (BMTON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bemo (BMTON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BMTON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BMTON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BMTON, досліджуйте ціну токена BMTON в реальному часі!

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