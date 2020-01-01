Токеноміка bemo Staked TON (STTON) Дізнайтеся ключову інформацію про bemo Staked TON (STTON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація bemo Staked TON (STTON) bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. Офіційний вебсайт: https://bemo.fi/ Whitepaper: https://docs.bemo.fi/ Купити STTON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни bemo Staked TON (STTON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена bemo Staked TON (STTON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,50M $ 10,50M $ 10,50M Загальна пропозиція: $ 3,51M $ 3,51M $ 3,51M Циркуляційна пропозиція: $ 3,51M $ 3,51M $ 3,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,50M $ 10,50M $ 10,50M Історичний максимум: $ 8,54 $ 8,54 $ 8,54 Історичний мінімум: $ 2,54 $ 2,54 $ 2,54 Поточна ціна: $ 2,99 $ 2,99 $ 2,99 Дізнайтеся більше про ціну bemo Staked TON (STTON)

Токеноміка bemo Staked TON (STTON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки bemo Staked TON (STTON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STTON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STTON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STTON, досліджуйте ціну токена STTON в реальному часі!

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