Сьогоднішня ціна bemo Staked TON (STTON)

Поточна ціна bemo Staked TON (STTON) сьогодні становить 6.12 USD з ринковою капіталізацією $ 85.64M USD. Ціна STTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bemo Staked TON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 279.08K USD

- зміна ціни bemo Staked TON протягом дня — +2.36%

- циркуляційна пропозиція – 13.99M USD

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