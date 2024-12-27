Ціна bemo Staked TON (STTON)
Поточна ціна bemo Staked TON (STTON) сьогодні становить 6.12 USD з ринковою капіталізацією $ 85.64M USD. Ціна STTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bemo Staked TON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 279.08K USD
- зміна ціни bemo Staked TON протягом дня — +2.36%
- циркуляційна пропозиція – 13.99M USD
Отримуйте оновлення цін STTON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STTON.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bemo Staked TON до USD становила $ +0.141199.
За останні 30 днів зміна ціни bemo Staked TON до USD становила $ -0.4633788600.
За останні 60 днів зміна ціни bemo Staked TON до USD становила $ +1.0525255560.
За останні 90 днів зміна ціни bemo Staked TON до USD становила $ -0.055481738884241.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.141199
|+2.36%
|30 днів
|$ -0.4633788600
|-7.57%
|60 днів
|$ +1.0525255560
|+17.20%
|90 днів
|$ -0.055481738884241
|-0.89%
Останній аналіз цін bemo Staked TON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.43%
+2.36%
+15.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STTON до AUD
A$9.792
|1 STTON до GBP
￡4.8348
|1 STTON до EUR
€5.8752
|1 STTON до USD
$6.12
|1 STTON до MYR
RM27.3564
|1 STTON до TRY
₺215.6688
|1 STTON до JPY
¥965.8584
|1 STTON до RUB
₽633.3588
|1 STTON до INR
₹523.6884
|1 STTON до IDR
Rp100,327.8528
|1 STTON до PHP
₱355.5108
|1 STTON до EGP
￡E.311.2632
|1 STTON до BRL
R$37.7604
|1 STTON до CAD
C$8.7516
|1 STTON до BDT
৳730.116
|1 STTON до NGN
₦9,473.6376
|1 STTON до UAH
₴256.1832
|1 STTON до VES
Bs312.12
|1 STTON до PKR
Rs1,700.9316
|1 STTON до KZT
₸3,166.0596
|1 STTON до THB
฿208.5084
|1 STTON до TWD
NT$201.1644
|1 STTON до CHF
Fr5.508
|1 STTON до HKD
HK$47.4912
|1 STTON до MAD
.د.م61.5672