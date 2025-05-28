Сьогоднішня ціна Bemo (BMTON)

Поточна ціна Bemo (BMTON) сьогодні становить 3.18 USD з ринковою капіталізацією $ 372.17K USD. Ціна BMTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bemo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bemo протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 141.89K USD

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